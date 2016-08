Aumenta Número de Personas en Situación de Calle

Cd. Madero.- Se incrementa hasta en un 80 por ciento el número de personas en situación de calle en el municipio de Madero.

El director de protección civil, Roberto Chávez Ortega, dijo que son personas que están llegando de otros estados del país, quienes su mayoría padecen de sus facultades mentales, pero no se conoce la forma en que arriban en la zona.

Destacó que se les trata de llevar al hospital psiquiátrico, pero no son aceptados, ya que no hay una orden médica para su recepción.

“En la noche hay personas que nadan rompiendo las lámparas del alumbrado público, así como de los comercios, hay gente que está ingresando a tiendas de convivencia por productos, pero dicen que padecen de sus facultades mentales”.

Señaló Chávez Ortega que se busca estar al pendiente de estas personas, ya que de 12 que tenían registradas, se aumentó el número a las 36, ya que algunas de ellas se meten a las tiendas de conveniencia principalmente a robar productos, además que causan destrozos en el exterior de los establecimientos en la zona centro de la urbe petrolera.

