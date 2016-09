Aterriza Mario Neri Recursos Para Mejorar las Viviendas de Familias Maderenses

Con el propósito de ofrecer un patrimonio digno a familias de escasos recursos, el alcalde Mario Alberto Neri Castilla, presentó el recurso aprobado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) que oscila en los 11 millones de pesos, mismo que fue gestionado para construir 250 cuartos adicionales en diversas colonias de Ciudad Madero.

“La misión es elevar la calidad de vida de las familias maderenses que más lo necesitan, por ello gestionamos apoyos ante la Federación para el mejoramiento de sus viviendas, siendo el objetivo crear hogares más seguros, funcionales y agradables para vivir”, resaltó el Presidente Municipal.

Dijo que se trata de un importe de 10 millones 971 mil 060 pesos, proveniente del programa de Infraestructura, en su vertiente Ampliación y/o Mejoramiento de la Vivienda.

“Nosotros como gobierno municipal seguimos complementando este esfuerzo con la esencia de nuestra filosofía: Primero tú, primero el bienestar de nuestra gente, primero Madero”, puntualizó Neri Castilla.

De acuerdo con el titular de Obras Públicas, Gerardo Holguín López, cada habitación mide 3×4 metros, es decir 12 metros cuadrados de construcción a base de zapatas aisladas, muros de block, losas de concreto hidráulico de 200kg/cm2 de 10cm de espesor, incluyendo puerta metálica y ventana de herrería, pintura en interiores y exteriores, e impermeabilización.

