Apoyos Sociales de “Sin Hambre” no Llegaron a Madero en el 2016

Cd. Madero.- Durante este 2016 al municipio de Madero no llegaron los beneficios sociales que otorga el programa “Sin Hambre”, sin que se dieran a conocer los motivos de esto, por lo que miles de beneficiarios se quedaron esperando.

La secretaria de participación ciudadana en Madero, Samira Sosa gallardo, señaló que al municipio únicamente se entregaron algunos tinacos, pero quedó pendiente los apoyos de Piso Firme, Empleo Temporal y los comedores comunitarios.

Destacó que nada de esto que se tenía previsto llegó, pues los recursos nunca bajaron, por lo que no se pudo ayudar a la población maderense como se tenía contemplado.

“Los comedores no ha habido nada, no ha bajado nada de recurso y lo único que se dieron fueron unos contenedores de agua potable, que se le dio a todos los comités de Sin Hambre”.

Mencionó Sosa Gallardo, que fueron 52 comités en distintas colonias de Madero, pero únicamente tuvieron beneficios de piso firme y empleo temporal durante los dos anteriores y en este 2016 no hubo nada para la urbe petrolera.

