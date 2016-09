Amenazan con Endurecer sus Acciones de Protesta en el ITCM

Cd. Madero.- A partir de las 7 de la mañana de este martes, alrededor de 350 trabajadores sindicalizados del ITCM iniciaron una huelga de Brazos Caídos en contra de la directora del plantel, Ana María Mendoza Martínez, el cual consistió en acudir a sus lugares de trabajo pero sin realizar labores.

Debido a esta acción, la asistencia de alumnos en esta institución disminuyó considerablemente, además que no todos los maestros dejaron de impartir sus clases.

Al respecto, el Secretario General de la Sección Sindical D-V-106 del Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, Roberto Martínez Robles, dio a conocer que esta huelga se llevará a cabo en un horario de 07:00 a 22:00 horas, el cual consiste en asistir a sus lugares de trabajo pero sin realizar sus actividades, solicitando la destitución de la Directora, Ana María Mendoza Martínez.

Mencionó que el método de presión fue acordado el día lunes en la asamblea realizada por esta sección sindical y posteriormente dado a conocer a la plantilla estudiantil y docente por medio de panfletos y a través de la página de Facebook de este gremio.

Indicó que los mecanismos de presión cada vez se irán endureciendo, ya que de no darse la destitución de la Directora del Plantel, podrían efectuar esta huelga de brazos caídos durante dos o tres días consecutivos.

Por otra parte, Señaló el dirigente sindical que el próximo jueves una comisión de esta sección sindical acudirán a la Ciudad de México para dialogar con autoridades de la Dirección General de los Tecnológicos, con la finalidad de encontrar la solución a la problemática que impera al interior de este centro de estudios, pidiendo de nueva cuenta la destitución de la Directora del Plantel.

Cabe destacar que el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero cuenta con una matrícula de alrededor de 7 mil 400 alumnos, pero debido a este anuncio de huelga de brazos caídos, muchos estudiantes decidieron no asistir, por lo que hubo un marcado ausentismo, por lo que como siempre, los afectados con estos problemas son los alumnos.

