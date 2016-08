Alcohol, Principal Causa de Accidentes

Cd. Madero.- Lamentablemente la combinación de alcohol y volante sigue siendo la principal causa de accidentes automovilísticos, lo que ha dejado un saldo rojo en el año.

El director de tránsito y vialidad en Madero, Gabriel Acevedo Rojas, dijo que según las estadísticas, se registra la muerte de cuatro personas en diez accidentes viales, lo que es una estadística que alarma a las autoridades de vialidad.

Señaló uno de estos puntos es el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, la cual se ha convertido en una vía muy importante, pero también muy peligrosa.

“Es una vía peligrosa es por eso que se necesita que tengan precaución para evitar accidentes”.

Mencionó que a pesar de ello no pueden poner vigilancia debido a que el grupo de coordinación de seguridad no se los permite, pues es dicha instancia quien determina las acciones y operativos.

Destacó que en la mayoría de los accidentes el origen es la ingesta de alcohol y el exceso de velocidad.

