Abandonan en Madero a 6 Adultos Mayores en un mes

Cd. Madero, .- En el reciente mes se tuvieron alrededor de 6 casos de adultos mayores o abuelitos que fueron atendidos y apoyados por autoridades maderenses, debido a que estos fueron abandonados por sus familiares.

Don Erasmo González Martínez, director de atención al adulto mayor en la urbe petrolera, señaló que lamentablemente las familias llegan de otros estados de la república y dejan abandonados a los abuelitos en la zona, simplemente porque ya no quieren hacerse cargo de ellos.

“Los familiares los traen y luego aquí los abandonan, nos abocamos a buscar a los familiares principalmente a los hijos pero son personas enfermas que no recuerdan”, indicó.

Detalló que en este momento apoyan a seis adultos, quienes solo recuerdan que provienen de Veracruz o San Luis, pero no el municipio o localidad, por lo que no pueden ser enviados a su lugar de origen.

