Visita Torre Cantú el CRIT Tamaulipas

ALTAMIRA, Tam. – El Gobernador Egidio Torre Cantú y su esposa, la presidenta del Patronato del Sistema Estatal DIF, María del Pilar González de Torre, recibieron de manos del Presidente de la Fundación Teletón, Fernando Landeros Verdugo, las llaves del CRIT Tamaulipas, como un distintivo de amistad y cariño por su labor en favor de los niños con discapacidad en la entidad.

El CRIT Teletón, ubicado en este puerto industrial, atiende a cerca de mil personas con discapacidad neuromusculoesquelética, ofreciéndoles una rehabilitación integral.

Entre los apoyos que ha recibido por parte del Gobierno y el DIF Estatal, destacan el equipamiento especializado para el área de rehabilitación pulmonar, única en el estado con terapeutas certificados, para el área de realidad virtual, donde los niños pueden mejorar su estimulación sensorial, de coordinación, destreza, fuerza y arco de movimiento, además de la donación de aparatos funcionales y campañas de boteo entre otras.

