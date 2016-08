Una “Masacre”, el Aumento a la Gasolina: CONATRAM

TRANSPORTISTAS AL BORDE DE LA RUINA

Altamira, Tam.- El dirigente de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos (Conatram), Jesús López Sandoval, aseguró que las autoridades no tienen contemplación alguna en general con los empresarios, a quienes constantemente les aumentan las tarifas de gasolina, luz, agua, todos los servicios esenciales para desarrollar sus actividades.

“Es triste –dijo. que el propio gobierno nos lleve a la quiebra, somos un sector duramente golpeado entre la inseguridad y el aumento a la gasolina, en verdad nos lastiman, es como si fuéramos boxeadores y estamos en la lona derrotados y aun así continúan golpeándonos”.

Señaló que muchos de los transportistas, siguen prestando sus servicios, porque han invertido todo lo que tienen en crear estas compañías y es su único patrimonio, sin embargo, hacen literalmente “malabares” para mantenerse, ya que no sólo se trata de ellos, sino de la gente que labora en estas empresas.

Comentó que “con tres gasolinazos seguidos, el gobierno en verdad no sé qué pretende, esto podría ocasionar el cierre de muchas compañías, estamos literalmente viviendo al día, es la gasolina y con ello se incrementan los costos de las refacciones, ellos son buenos para aumentar y aumentar, pero no son buenos para garantizar el buen estado de las carreteras o de ofrecernos seguridad, que no nos van a robar las cargas que trasladamos”

Dijo López Sandoval, que en Altamira hay adheridos a Conatram mil 500 transportistas, quienes, forzosamente han tenido que aumentar el costo del traslado de mercancía y esto ha repercutido en la contratación de los servicios.

El dirigente de la Conferencia Nacional de Transportistas Mexicanos, detalló que nos les resta más que seguir trabaja, aunque no saben cuánto tiempo más puedan sobre llevar la situación del aumento mensual de a la gasolina, insumo esencial para desempeñar su función.

