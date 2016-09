Son Siete Escuelas que Carecen de Mobiliario en Altamira

Altamira, Tam.- Siete escuelas de nivel básico en Altamira tuvieron que recibir de otras instituciones educativas mesa-bancos donados, al estar carentes de este mobiliario, así lo indicó el titular de la Secretaría de Servicios Educativos en el municipio, Jonathan David Morales Pulido.

Dijo que se tuvo que pedir el “favor” a los directivos de algunas instituciones educativas para poder cubrir esta necesidad, aunque aclaro que de esta situación ya fue informada la Secretaria de Educación en Tamaulipas.

Expresó que están trabajando conjuntamente con la maestra Guadalupe Rodríguez Rodríguez, titular del CREDE, para ver si en Ciudad Victoria nos apoyan con mesa-bancos para abatir el rezago que hay en cuanto a pupitres o mesa-bancos, para que los alumnos tengan un espacio donde sentarse.

Morales Pulido dijo que al iniciar este nuevo ciclo escolar, fueron siete las escuelas que reportaron no contar con pupitres, escritorios e incluso pizarrones, nombrando sólo algunas de las instituciones como la primaria “Leona Vicario” y la “Ricardo Flores Magón”, así como el Telebachillerto que se localiza en Miradores.

Agregó que “ahorita me han reportado como unas siete escuelas con este problema, en algunas ya lo solucionamos con algunas escuelas que tenían un poquito más de mesa-bancos y les pedimos que nos apoyaran donándole a quienes no tenían”.

El Secretario del área de Servicios Educativos en el municipio, aseguró que se está haciendo todo lo posible para que la SET envié lo más pronto posible el mobiliario, ya que es injusto que los estudiantes tomen clases bajo este tipo de condiciones, pero momentáneamente han iniciado el ciclo reconoció con pupitres prestados.

"Lo ideal para mi es darles nuevos mesa-bancos, pero por lo pronto ya ahorita solicitamos que les donaran y al parecer ya les dieron por ahí unos mesa-bancos", acotó

