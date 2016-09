Sin Concretar Proyecto de Planta Tratadora de Aguas Residuales

Altamira, Tam.- Uno de los proyectos más importantes para Altamira, la construcción de una planta tratadora de aguas residuales no pudo concretarse debido a la falta de recursos económicos, señaló el gerente de la COMAPA, Jorge Eduardo Morris Delgado.

Recordó que el año pasado este organismo elaboró y entregó al gobierno estatal el proyecto ejecutivo de la obra, la cual para realizarse requiere de un estimado de 400 millones de pesos y se contemplaba que tanto las autoridades municipales como del Estado, fueran los encargados de aportar los recursos.

“La planta de tratamiento de aguas residuales en la Pedrera se va construir, pero hay que buscar el dinero, se necesitan entre 300 y 400 millones de pesos”, expresó el funcionario, agregando que se hicieron las gestiones necesarias para poder llevar a cabo el proyecto, pero debido al monto que se tiene que erogar fue difícil obtener el apoyo económico.

Dijo que ahora le corresponderá a las nuevas administraciones analizar el proyecto y sobre todo buscar la manera de que se concrete, pues es de suma importancia para el municipio.

” Nos quedan -dijo- proyectos pendientes y esperemos que la gente que llegue nueva le siga con ellos y pueda dar un mejor servicio”.

Señaló que en esta planta tratadora de aguas residuales se conectaría gran parte de las descargas de todo el municipio, ya que la parte sur lo cubre la planta tratadora que se localiza en Tierra Negra.

"La parte sur se va a tierra negra y lo demás todo vendría hacia esa planta es una planta de 600 litros por segundo más o menos", acotó

