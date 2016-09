Revisan Oficinas de la Presidencia Municipal de Altamira

INTEGRANTES DEL NUEVO AYUNTAMIENTO Altamira, Tam.- Integrantes de la comisión de entrega – recepción del próximo gobierno municipal iniciaron este proceso en las instalaciones de la Presidencia municipal, revisando específicamente oficinas y mobiliario de los de los 21 regidores, secretaría y sindicaturas.

Fue el Síndico Primero, Jorge Dimas Zaragoza el encargado de recibir y apoyar en todo lo requerido a la comitiva, a quienes se les entregó un listado con información de la plantilla laboral y del mobiliario existente.

Comentó que se hizo una agenda en la cual gradualmente se han ido revisando todas las dependencias de la administración, indicando que se procedió a la revisión física de las oficinas de los síndicos y regidores, así como presidencia y secretarias.

Dijo que “estamos para apoyarlos, la instrucción del presidente Armando López ha sido muy clara en el sentido de que se otorguen todas las facilidades”.

Afirmó que se tiene un avance en la entrega recepción de un 70 por ciento y algunas áreas que ya fueron revisadas son las Secretarías de Educación, Obras y Servicios Públicos y Desarrollo Urbano.

Dimas Zaragoza agregó que se ha dado información no sólo del inventario de bienes, sino de lo que es la plantilla laboral y de todos los casos que a cada secretaria corresponde, estamos cumpliendo en tiempo y forma con todo lo que se ha requerido y lo que nos marca la ley”

Respecto a la reunión formal entre la alcaldesa electa, Alma Laura Amparan Cruz y el presidente municipal Armando López Flores, el informante dijo que aún no se ha concretado, sin embargo se ha trabajado en este proceso de manera cordial.

“Hasta el momento hemos trabajado en cordialidad la instrucción del presidente es otorgar todas las facilidades y entregar lo que se nos requiera y despejar cualquier duda que exista” ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.