Rendirá su III Informe el Alcalde Armando López

Regina Aguilar

Altamira, Tam.- Será este próximo 12 de septiembre cuando el alcalde de Altamira Armando López Flores, rinda su tercer y última último informe de actividades.

Este día, dijo el munícipe hará un recuento de los logros obtenidos durante su periodo como presidente de Altamira.

Comentó que “acaba de ser aprobada por Cabildo la fecha y el lugar, únicamente queda pendiente la hora, creo que será al mediodía cuando se dé un informe del estado que guarda el gobierno y la administración municipal”,

También dijo estar seguro que “van a salir bien las cosas con este informe, a través de muchos logros y muchos alcances muchas metas realizadas y compromisos cumplidos, será la última la despedida de esta administración”.

Reconoció que cada uno de los logros obtenidos fueron gracias al apoyo y respaldo del gobierno federal y estatal, así como a su gran equipo de trabajo.

López Flores añadió que será la ciudadanía el mejor juez que califique su desempeño como alcalde, pero resaltó alguno de los grandes logros de esta administración.

“Creo que una de mayor impacto es la electrificación del río Tamesí, es acto de justicia social, el tema de escrituración de predios, la modernización de la infraestructura urbana, el nuevo Palacio Municipal y el complejo de gobierno en La Retama, entre otros.

En cuanto a las administraciones entrantes en Tampico, Madero y Altamira, López Flores, señaló deben llegar con la encomienda de superar lo que se hasta el día de hoy se ha realizado

Dijo le hizo falta tiempo y dinero para poder seguir aterrizando en el municipio obras de beneficio.

"Dinero y tiempo –apunntó- para poder realizar otras cosas, pero satisfecho, tal vez no contento como yo quisiera pero satisfecho por lo que hicimos y ahí dejamos las cosas hechas, estoy seguro que la siguiente administración hará todo lo posible por superar lo que hemos hechos"

