Rehabilitan 72 Kilómetros de Caminos Rurales en Altamira

Durante la presente administración municipal, la rehabilitación y mejora de los caminos vecinales fue uno de los rubros que la Secretaría de obras y servicios públicos atendió de forma prioritaria con la finalidad de que las comunidades rurales contaran con vías de comunicación en óptimas condiciones para el desarrollo de sus actividades.

El Alcalde Armando López Flores dio a conocer que mediante una inversión aproximada a los 12 millones de pesos, el ayuntamiento local llevó a efecto la rehabilitación y rastreo en más de 72 kilómetros de caminos rurales, lo que permitió que los productores agrícolas y ganaderos no vieran diezmadas sus labores.

“Nuestro compromiso con las familias del campo lo atendimos con obras y acciones que se tradujeron en mejores caminos, mayor asistencia social en materia de salud, educación, alimentación y desarrollo económico”, destacó.

El jefe de la comuna añadió, por otra parte, que su administración gestionó apoyos por parte del Gobierno del Estado y la Federación para incentivar la producción ganadera de la localidad, favoreciendo a 370 productores con esquemas de PROGAN y Ganado Mejor, donde se destinó una inversión de 5.5 millones de pesos.

“El sector pesquero también fue beneficiado con el dragado y desazolve de canales; así como la remoción de maleza acuática en zonas de atraque y pesca, donde orientamos más de 20 millones de pesos”, reveló.

López Flores precisó que en este sector se complementaron los apoyos con el impulso a la acuacultura a través de la siembra de 600 mil crías de tilapia en el sistema lagunario buscando fortalecer la actividad pesquera.

El mandatario puntualizó que para los productores de la industria salinera, el Gobierno municipal construyó una amplia galera en el ejido Aquiles Serdán para el almacenaje de sus productos, mediante un recurso de dos millones de pesos. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.