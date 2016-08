Recorren Instalaciones de la COMAPA

ENVIADOS DE ALMA LAURA AMPARÁN Altamira, Tam.- En un marco de civilidad e institucionalidad, la Comisión de Entrega-Recepción del próximo gobierno que encabezará Alma Laura Amparán Cruz fue recibida por el Gerente General de Comapa Altamira Jorge Eduardo Morris Delgado y demás gerentes de área.

Lo anterior, ocurrió la mañana de este viernes como parte de los primeros acercamientos entre las próximas autoridades municipales y representantes del organismo regulador, a fin de dar formalidad y transparencia al proceso de entrega recepción que inicia legalmente el 1 de Septiembre del presente año.

De parte de la comisión de entrega-recepción, estuvieron presentes la síndica segunda Profa. Maricela Cervantes Cepeda, Lic. Abraham Fernando Ruiz Gordoa, Lic. Víctor Manolo Martínez Flores, LAE. Francisco Javier Ortiz Carreón, C.P. Roberto Rocha Nava, Lic. Israel Hernández Villafuerte y Lic. Miguel Gómez Orta.

Los asistentes recorrieron las instalaciones de la gerencia administrativa de Comapa ubicada en la zona centro de la ciudad, para posteriormente inspeccionar la planta potabilizadora Duport, en donde están situados los módulos de filtración, regularización, electrificación, control de motores y lecho de secados de lodo.

De parte de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado fueron recibidos también por los Gerentes de Administración Federico Contreras Guzmán, Gerencia Técnica Estanislao Galván Vega y del área Jurídica Raúl E. Pérez Bueno, así como el Auditor Julián de Jesús Vite Vázquez. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

