Reconoce Sector Empresarial Labor de ALF

Para el sector empresarial e industrial, los logros alcanzados durante la administración del Alcalde Armando López Flores al frente del Gobierno municipal se traducen en una mayor calidad de vida para la población y en particular para las clases más desprotegidas.

Telésforo Segura Lima, Director General del grupo Cobsa y Vicepresidente nacional de energía de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, destacó el importante avance en materia de infraestructura urbana desarrollado en los últimos tres años, que, dijo, “satisfacen las necesidades de la ciudad y la población”.

El empresario reconoció el respaldo de los Gobiernos estatal y municipal para la instalación de nuevas industrias y comercios en territorio altamirense y señaló que la sinergia lograda con el sector empresarial fue favorable para la generación de más fuentes de empleo.

En su mensaje, el Presidente municipal, Armando López Flores resaltó los resultados que arrojó la promoción hecha por los tres niveles de gobierno al desarrollo económico de Altamira.

“Además del crecimiento industrial, tuvimos un desarrollo significativo en el fortalecimiento comercial, lo que se tradujo en una inversión global de más de 40 mil millones de pesos y la generación de 38 mil nuevas fuentes de empleo”, destacó.

Por su parte el empresario del ramo de la construcción, César Aguilar Silva, sostuvo que la tarea encabezada por López Flores atendió con oportunidad las necesidades de las clases más desprotegidas de la sociedad, lo que representó un mayor bienestar para miles de familias. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.