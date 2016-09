Quedó Abierto a la Circulación el Distribuidor Vial del Barquito

Altamira, Tamaulipas.- Después de diez meses de molestos embotellamientos en la Avenida de la Industria por la construcción del distribuidor vial del Barquito, desde el miércoles pasado y sin aun haberse concluido totalmente la obra, éste quedó abierto a la circulación.

Cabe recordar que fue el lunes por la tarde cuando el carril de norte a sur fue abierto, disminuyendo el grave problema que representaba circular por este punto, donde las unidades tardaban hasta 40 minutos en pasar por ese tramo.

Hoy el carril de sur a norte también fue abierto, con lo cual la circulación por el distribuido vial fue totalmente abierta, extraoficialmente se sabe que la empresa constructora Grupo de Desarrollo de Tamaulipas hizo esto a manera de prueba y para verificar que no se registre ningún problema antes de ser inaugurado oficialmente.

Actualmente se realiza la rehabilitación de los carriles laterales, una vez que se concluya con esto, se contempla que el distribuidor vial sea inaugurado por el gobernador del estado Egidio Torre Cantú y el alcalde de Altamira, Armando López Flores, este próximo 28 de septiembre aunque no hay nada confirmado.

Cabe recordar que la obra tuvo un costo de 111 millones de pesos, las autoridades tenían previsto que el puente quedara listo en el mes de agosto, pero por modificaciones que se hicieron al proyecto se retrasó.

