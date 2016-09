Productores Amagan Productores con Bloquear la Carretera

Altamira, Tam.- Productores agrícolas de Altamira, Mante, Aldama, González, bloquearán este próximo jueves 22 de septiembre la carretera federal Tampico-Mante, luego de que SAGARPA incumpliera con el pago de 45 millones de pesos que les adeuda del programa de Oleaginosas 2015.

Toribio Cruz González, representante de los ejidatarios, señaló que en total son 2 mil productores rurales de la zona sur del Estado los que están a la espera del recurso que les adeuda la dependencia federal desde hace un año, a quienes sólo han dado largas.

Anunció que tienen planeado bloquearán un tramo de la carretera Tampico-Mante en ambos carriles, ya que dijo, “no aguantamos más, se están burlando de nosotros”, ya que los depósitos se han hecho hasta ahora, ante lo cual se tomó la determinación que realizar dicho acto de protesta el próximo jueves a las 10 de la mañana.

Dijo además que SAGARPA envió una lista donde informaba que en Altamira, sólo 400 productores recibirían pagos dejando fuera a un total de 350, situación que también los tiene inconformes, pues el compromiso que pactaron con la dependencia fue que cubrirían el pago a todos los ejidatarios.

Ante ello, tomaron la decisión de bloquear la carretera y solicitaron la comprensión de la ciudadanía.

“Pedimos la comprensión de la ciudadanía, la necesidad que tenemos los productores del campo es bastante, traemos muchos problemas y deudas, es un dinero que nos sirve bastante, pero desgraciadamente no lo quieren soltar, ya nos echaron muchas mentiras estamos cansados”.

Toribio Cruz González agregó que en esta ocasión el bloqueo será permanente hasta que SAGARPA responda y liquide la suma que adeudan a los agricultores.

Dijo que permanecerán indefinidamente en protesta hasta que sean atendidos por funcionarios del gobierno.

Cabe recordar que los productores agrícolas de Altamira, el pasado 30 de Agosto bloquearon la carretera federal Tampico- Mante a la altura del puente roto, exigiendo el pago y fue en ese momento cuando SAGARPA se comprometió a liquidarles los primeros días de Septiembre acción que hasta el día de hoy no han realizado.

