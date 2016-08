Productores Agrícolas Bloquean la Carretera Federal Tampico-Mante

Altamira, Tam.- Productores agrícolas bloquearon con más de 50 tractores la carretera federal Tampico-Mante, inconformes por el retraso en el pago del programa de Oleaginosas 2015, cuyo monto asciende a 45 millones de pesos.

Los ejidatarios se reunieron en el poblado “Tres Marías”, en punto de las 10:00 de la mañana, desde donde salieron, bloqueando con los tractores el carril de norte a sur, con dirección a las instalaciones del Centro de Apoyo para el Desarrollo Rural (Cader), para exigir en esta institución que se cubra con este adeudo.

Bernardino González Puga, residente del ejido Benito Juárez, habló en representación de los inconformes, señalando que son aproximadamente 750 los productores altamirenses que están a la espera de que el gobierno federal cumpla con el compromiso de efectuar el pago del ciclo de Oleaginosas Primavera –Verano 2015.

“Nuestra manifestación –dijo- es para que fluyan los recursos que están pendientes en apoyo a la siembra de oleaginosas, aquí en Altamira se siembran alrededor de 35 mil a 45 mil hectáreas de soya y hace falta que bajen esos recursos. Por eso estamos haciendo esta presión, inclusive ya tuvimos algunos acercamientos con el alcalde y habló a Victoria y México y nos dicen que ya van afluir los recursos”

Aseveró que los productores están cansados de que la SAGARPA sólo les dé largas, sin que hasta la fecha hayan cumplido, ante lo cual decidieron hacer dicha protesta.

Agregó que el año pasado tuvieron un encuentro con funcionarios de dicha secretaría con respecto a los apoyos de los ciclos 2013 y 2014, por lo que incluso fueron a la ciudad de México a presionar, logrando que se liberaran los pagos.

Ahora, apuntó, tenemos pendiente el recurso del ciclo primavera –Verano 2015, por eso que estamos peleando, pues el recurso llega a destiempo, estamos muy necesitados, aquí en el campo no tenemos para fumigantes para cultivar e inclusive el gobierno federal va a subir el diesel nuevamente, se va a ir a arriba y estamos peleando todo eso que ya nos llego el agua hasta el cuello”.

Los agricultores contemplan trasladarse a las instalaciones del puerto industrial y bloquear los accesos, hasta obtener una respuesta a sus demandas,

