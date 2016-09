Privan de luz y Agua a Ejidos de Altamira

ALTAMIRA, Tam.- Veintidós de los 40 ejidos de Altamira permanecen desde hace una semana sin servicio de energía eléctrica y agua potable, siendo al menos 4 mil familias las que están afectadas por esta causa.

José Enríquez Reyes, dirigente del Comité Municipal Campesino, detalló que algunas de las comunidades que están con dicho problema son Providencia y Naranjo, Benito Juárez, Estación Colonias, Tres de Mayo, Lázaro Cárdenas, Cervantes, El Fuerte y Buenos Aires entre otras.

Explicó que “en Benito Juárez hay un sector que tiene 4 días sin luz y no han puesto atención, así hay varios ejidos que nos reportan sin dichos servicios; entendemos que es mucha la demanda pero no puede estar pasando esto, porque los perjuicios son enormes y nadie los repone”.

Además, dijo que en el recibo de luz nunca viene un descuento `porque se te echó a perder un horno de microondas, un refrigerador o en su totalidad una comida o alimento, queremos que Comisión Federal de Electricidad ponga pusiera atención a esto”.

Explica el dirigente de la CNC en Altamira, que a raíz de la suspensión de la energía eléctrica, los equipos de bombeo que surten de agua a dichas comunidades están sin operar, por lo que el llamado es para CFE, para que den solución a esta problemática que afecta a la mitad de las comunidades en el municipio.

Precisó que “los cables son viejos, deben de revisar y darles mantenimiento pues ya tienen muchos años”, recordando que en Benito Juárez los vecinos tuvieron que hacer un plantón para que los atendieran.

José Enrique Reyes, precisó que esta no es la primera vez en que algunas comunidades pasan por esta situación, por lo que están dispuestos a manifestarse de ser necesario en las instalaciones de estos organismos.

