Prevé SEDATU Fuerte Recorte en el Presupuesto del 2017

Altamira, Tam.- Rosario Robles Berlanga, Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbanismo (SEDATU), en su reciente visita a este municipio, dio a conocer que espera un recorte en el presupuesto de un 40 por ciento, por lo que literalmente tendrán que “apretarse” el cinturón y buscar alternativas para que el mayor número de programas no resulten afectados.

“Por supuesto, expresó, estamos hablando de un recorte alrededor del 40 por ciento de presupuesto a la SEDATU y estamos ahorita definiendo prioridades, también lo que decidan en la Cámara de Diputados, que es la que resuelve el presupuesto y una vez que tengamos ya nuestro presupuesto definitivo, seremos muy objetivos de aquellos apoyos que son los más importantes para la gente como estos que el día de hoy estamos entregando, para reforzar sobre todo estos programas y apretarnos el cinturón, estamos obligados a hacer más con menos gente”.

Detalló que aunado al “tijeretazo” al presupuesto, se preparan para la transición de poderes que se registrara en Tamaulipas los próximos días, asegurando que hasta hoy no ha tenido acercamientos con el Gobernador electo, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sin embargo está en la mejor disponibilidad de hacerlo.

“Yo no he tenido ninguna reunión con el gobernador electo, a mí no me ha buscado, desde luego que la puertas de SEDATU están abiertas, nosotros tenemos la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto de trabajar de manera institucional y coordinada, respetando la voluntad popular de la gente de Tamaulipas”, expuso.

La funcionaria federal aseguró que el compromiso es seguir trabajando por el bien de Tamaulipas, sin distingo de colores o partidos, además añadió en el caso del recorte presupuestal buscarán la manera de continuar entregando beneficios a la ciudadanía

