Niegan Apoyo a Asociación que Lucha Contra el SIDA

PIDEN UNA OFICINA EN ALTAMIRA

Altamira, Tam.- El Ayuntamiento de Altamira y empresas del sector privado, negaron el apoyo a la Asociación Conexión Joven Lucha contra el Sida y los Derechos Humanos, cuyos miembros presentaron un proyecto para contar con oficina en el municipio y atender 350 casos detectados de personas portadoras de VIH.

Marbella Bernal, Presidenta de dicha Asociación, indicó que están solicitando un lugar o bien que les asignaran un estímulo económico, para cubrir algunas necesidades, sin embargo la respuesta fue un rotundo no, aún y cuando expusieron el número de casos de VIH detectados en Altamira.

Afirmó que “solicitamos el lugar, no lo teníamos acondicionado y era un beneficio que iba a tener toda la ciudadanía, para apoyar a la juventud, evitar una infección de transmisión sexual o un embarazo a temprana edad, además de impartir pláticas de prevención y hacer pruebas rápidas, eso iba a ser muy benéfico para toda la ciudadanía.”

Aseguró que a pesar de los esfuerzos y del interés por informar a la ciudadanía sobre el tema Sida y las maneras de protegerse, algunas agrupaciones en la zona han abandonado está actividad ante la falta de apoyo, principalmente de la autoridades municipales.

Dijo que hay mucha gente que desea colaborar en esta labor, en particular a los jóvenes, pero se requiere contar con un espacio adecuado en una zona accesible, pero lamentablemente pues los recursos no son muchos”

Las instalación de las oficias de Conexión Joven Lucha contra el Sida y los Derechos Humanos en Altamira, permitiría además que a través de la pruebas rápidas se continúe identificado a personas portadoras de VIH y así canalizarlas para que reciban un tratamiento.

Afirmó que en el municipio hay una estadística de 350 casos de Sida y se estima que al menos 200 personas tengan el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida, sin conocerlo.

Además menciona que esta asociación respalda jurídicamente a todos aquellos que han sido violentados en sus derechos humanos a causa de ser portadores de VIH.

Marbella Bernal, aseguró que aún y cuando no se cuenta con el respaldo del municipio, ni del sector privado espera lograr abrir en próximos días estas oficinas. ¡Compartir es demostrar interés! 0 shares Facebook

Twitter

Google+

You can leave a response , or trackback from your own site.