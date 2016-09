Niega Funcionaria que Niños Tomen Clases en el Suelo

Altamira, Tam.- Tras exponer la mañana de ayer padres de familia del grupo 1º B de la escuela primaria Leona Vicario en Altamira, que sus hijos tomaban clases en el suelo, por falta de pupitres, la titular del Centro Regional de Educación, Guadalupe Rodríguez Rodriguez,aseguró que el problema ya fue resuelto y los 25 niños cuentan ya mesabancos para trabajar.

“Si efectivamente vi en redes sociales esa fotografía pero ya lo cheque a esta hora los alumnos están sentados en sus bancos, ustedes van el día de hoy y lo corroboran los alumnos si tienen bancos y están trabajando en ellos”.

La jefa del Centro Regional, trato de justificar estos hechos, aceptó que hace falta mobiliario en la institución educativa y que incluso los mesabancos que en el ciclo escolar utilizaban eran prestados por el turno vespertino.

“El turno matutino en este momento tiene necesidad de que el intendente estos bancos se utilizan por la tarde en otro salón en la mañana el intendente tiene que a primera hora antes de que entren los niños a clases ubicarlos en el salón mientras se llega el recurso del mobiliario para que no anden haciendo estos movimientos diariamente”.

Reconoció que se habló con la directora de la escuela Elvira Medellin Osorio, para exponerle que los pequeños jamás debieron estar recibiendo educación bajo estas condiciones

“Ahí hay una cuestión interna, en cuanto al uso del mobiliario existente, eso es lo que sucede los alumnos están debidamente sentados como debieron estar siempre no debieron haber estado sin sus mesa-bancos, es nada más una cuestión de organización interna que ya corregimos”

Guadalupe Rodríguez Rodríguez, aseguró que esta como otras muchas quejas expuestas al Centro Regional de Educación, ya fueron hechas del conocimiento a la Secretaria de Educación de Tamaulipas, quien determinara si es necesario que se aplique una sanción a los directivos.

