Mantienen en Óptimas Condiciones Red Pluvial

A fin de evitar posibles afectaciones en las colonias que presenten riesgo de encharcamientos ante la presencia de lluvias en esta época del año, el Ayuntamiento de Altamira intensifica los trabajos de limpieza y desazolve de drenes pluviales utilizando maquinaria pesada en distintos sectores de la ciudad.

Cuadrillas de obras y servicios públicos de la comuna realizaron durante las últimas semanas labores de retiro de maleza y desechos sólidos en los diferentes canales pluviales del municipio, con la finalidad de que las precipitaciones no generen mayores trastornos a la ciudadanía.

El Alcalde Armando López Flores, recordó que durante la presente administración se ha ampliado la red de drenes pluviales en los sectores de mayor conflicto, a fin de brindar mayor seguridad a las familias y su patrimonio.

Precisó que en las colonias, Presidentes, Carrillo Puerto, los pinos, Unidad Satélite, López de Lara, Pedregal, Lomas de Miralta, Tampico-Altamira, Revolución obrera, las Adelas, Martín A. Martínez y Emilio Portes Gil, entre otras, se construyeron modernos canales pluviales para dar cauce al agua de lluvia y prevenir cualquier contingencia en las zonas bajas del municipio.

Asimismo resaltó que en Villa Cuauhtémoc y en el ejido Ricardo Flores Magón se llevaron a cabo trabajos similares.

“Realizamos acciones de este tipo en las zonas consideradas como riesgosas, en una conjunción de esfuerzos que involucró a diversas dependencias del orden federal, estatal y municipal, porque lo más importante de Altamira es su gente”, destacó.

El jefe de la comuna subrayó que pese a los trabajos de infraestructura hidráulica, se mantendrán expectantes a las condiciones climatológicas, con la finalidad de activar acciones complementarias en caso de ser necesarias.

