Instalan un Moderno Alumbrado en Altamira

Mediante una inversión superior a los 20 millones de pesos se instala moderno alumbrado público en los bulevares Primex y Petrocel, a fin de optimizar la vialidad en estos importantes ejes carreteros que conducen a la zona industrial y recinto portuario de Altamira.

El Alcalde Armando López Flores indicó que el Gobierno Federal a través de la Administradora Portuaria Integral de Altamira lleva a cabo los trabajos que brindarán mayor seguridad a los miles de automovilistas y transportistas que utilizan estas rúas.

“Dentro del programa de vinculación puerto-ciudad, logramos la atracción de recursos para la asignación de estas obras que sin duda, contribuirán a que ambos bulevares cuenten con más seguridad para conductores y peatones”, expresó.

El jefe de la comuna detalló que en bulevar Primex o Altamira, se aplican más de 12 millones de pesos en la colocación de luminarias sobre una longitud de 5.7 kilómetros de vialidad.

Resaltó que ahí se instalarán 247 lámparas con tecnología led, además de postes metálicos y transformadores para la alimentación de la energía eléctrica.

“En el bulevar Petrocel, serán alrededor de tres kilómetros de longitud que serán iluminados mediante la colocación de 170 luminarias led, con lo que quedará completado el circuito carretero hacia el puerto y la zona industrial”, precisó.

Armando López puntualizó que durante la presente administración, API Altamira se involucró de manera importante en el desarrollo del municipio y prueba palpable, fue la gestión y atracción de estas obras.

