Insólito: Niños Toman Clases en el Suelo

Altamira, Tam.- Padres de familia de la escuela primaria “Leona Vicario” en Monte Alto denunciaron que sus hijos toman clases en el suelo ante la falta de sillas y mesabancos, situación que ni la directora del plantel Elvia Medellín Osorio, ni la maestra del grupo 1B Lucero Vázquez, han querido hacerse responsables y solucionar el problema.

Expresaron que “si se trajeron sillas para que se sentarán los niños, ¿por qué están en el piso trabajando? se trajeron sillas grandes para que las agarren de mesas, fue lo que se les trajo, la maestra del Grupo no nos dice más que hay que esperar a que llegue la directora, pero no dice nada”

Molestos ante tal situación que lesiona los derechos de sus hijos a una educación digna y de calidad, los padres informaron de lo anterior al supervisor escolar de zona, Paulino Lara Cornejo, quien les pidió hicieran un oficio, sin embargo ni siquiera se tomó la molestia de constatar dicha situación.

Afirmaron que “el salón no tiene mesabancos, falta mobiliario a la institución no sé porqué cobran tanto de cuotas si al último no solucionan las cosas, supuestamente son para mantenimiento de la escuela y no hay clima, los niños están sufriendo en el piso, en el techo hay un hoyo por donde se mete el agua ”

Los quejosos señalaron que desconocen por qué no se adquirieron pupitres, pues cada uno de ellos pagó 500 pesos de cuotas “voluntarias”, que supuestamente se aplican en darle mantenimiento a las institución y compra de mobiliario, hasta hoy mencionaron nadie mes ha dado la cara para ofrecer una explicación.

“Sabemos que hay carencias, pero yo lo que siempre he dicho es que hay dinero sí hay, se paga a la escuela, para que nuestros niños estén en condiciones más aptas para que estén en clases”.

Aseguraron que por el momento, la directora solicitó un permiso por problemas personales y no se encuentra al frente de la institución, mientras que la maestra del grupo no se quiere hacer responsable y el supervisor escolar ignoró la denuncia, por lo que ellos han tenido que actuar llevando sillas para que sus hijos tomen clases, añadieron que si la situación pediste entonces buscarán efectuar alguna otra medida para ser escuchados.

