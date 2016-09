Industrias Quieren Agua más Barata

Altamira, Tam.- Que Altamira sea reclasificada como zona abundante de agua, es lo que solicita la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, lo cual les permitiría pagar a las industrias establecidas en el municipio un costo menor por el servicio.

Salvador Salazar Herrera, presidente de la AISTAC señaló que tras varios meses de insistencia lograron que la tarifa les fuera disminuida pero sólo por 1 año y aún así continúan pagando 4 pesos más por cada metro cúbico del vital líquido.

Indicó que esto se debe a que la Comisión Nacional del Agua clasificó a la zona como área de equilibrio, es decir que presenta dificultades para obtener el suministro del servicio, cuando esté sector tiene una disponibilidad abundante.

“Tenemos un descuento temporal efectivamente, pero nosotros estamos buscando ahora que se confirme como una clasificación definitiva como una zona con una cuenta de disponibilidad 3 y por lo tanto a una tarifa más disminuida menor”

Recordó que la tarifa oficial es de 6.50 centavos, pero siendo reclasificada la zona estarían pagando las 35 industrias en Altamira, 2.50 centavos por metro cúbico, estar bajo este estatus mencionó Salvador Salazar, los hace cubrir 4 pesos más por metro cúbico que obtienen de agua.

“Nosotros basados en información técnica, información de la propia CNA, conocedores en la materia concluimos que está cuenca, la cuenca del río Tamesí no es una cuenca en equilibrio, sino una cuenca con disponibilidad, deberíamos estar en zona de disponibilidad 3 con una tarifa más baja”.

Dijo el presidente de la AISTAC que con la llegada de las nuevas autoridades estatales y municipales esperan ser apoyados para las gestiones que se harán y obtener de esta manera la reclasificación y que se disminuya definitivamente para el sector el costo de este servicio.

