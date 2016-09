Inauguran la Planta Chemours

Altamira, Tam.- La nueva línea de producción de la empresa Chemours (antes Dupont) será inaugurada este jueves 22, evento al que se contempla asista el Gobernador del Estado, Egidio Torre Cantú, así como el secretario de Economía, Idelfonso Guajardo Villarreal, en representación del Presidente Enrique Peña Nieto, así como el director de la compañía Chemours Luis Rebollar.

La inversión de esta nueva línea es de 580 millones de dólares, lo que permitirá que la capacidad de producción se amplié de 150 mil a un total de 350 mil toneladas anuales de pigmento blanco (dióxido de titanio), que se utiliza en la fabricación de pinturas, plásticos y otros productos.

Esta obra género aproximadamente 2 mil empleos en la zona.

Cabe recordar que esta empresa es una extensión del negocio químico industrial Dupont, la cual cuenta con 80 años de experiencia en el mercado y que además fue la primera planta petroquímica instalada en Altamira, lo cual tiene un significado especial para los habitantes del sur de Tamaulipas.

