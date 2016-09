Garantiza Armando López Transición de Gobierno en Total Transparencia

ALTAMIRA, Tam.- El Alcalde Armando López Flores recibió en el Complejo Administrativo de Gobierno ubicado en el fraccionamiento Corredor Industrial, a la Comisión de transición de la próxima administración municipal, a fin de dar inicio con el proceso Entrega-Recepción de acuerdo a los tiempos marcados por la Ley.

El jefe de la comuna acompañado por los funcionarios que forman parte del equipo que hará entrega de todo lo previsto en los ordenamientos del proceso, externó que las áreas involucradas cuentan con la instrucción de que la etapa se realice en tiempo y forma.

Precisó que durante los próximos días cada una de las áreas de la administración atenderá a la citada comisión, con el objeto de proporcionar la información, inventarios y lista de personal, correspondientes.

Por su parte el Contralor municipal, Marco Antonio Gómez Castillo, aseguró, que todas las dependencias del Ayuntamiento han remitido a su área la documentación considerada en el proceso, con el propósito de que el nuevo Gobierno acceda a la información prevista en la legislación.

Sostuvo que el equipo de transición de la administración 2016-2018 cuenta con todas las facilidades para llevar a cabo su trabajo y la garantía de que el proceso transite en total transparencia y añadió que se está trabajando con ellos desde los últimos días del mes de agosto.

