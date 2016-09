Fortalece DIF Altamira Integración de Familias

Con la finalidad de fortalecer las acciones en materia de prevención a la violencia doméstica, maltrato infantil y desintegración familiar, el sistema DIF Altamira amplió la cobertura y servicios de atención a los diferentes grupos sociales, a través de asesorías, pláticas y conferencias en distintos segmentos de la población.

La Presidenta del organismo, Esmeralda Cabrera de López informó que por medio de la Procuraduría para la Defensa del menor y la familia se han brindado más de 4 mil asesorías individuales y decenas de encuentros en instituciones educativas a fin de informar a alumnos, maestros y padres de familia sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

Precisó que el propósito de esta dinámica, es el de disminuir los casos de bullying y acoso escolar, así como el respeto a las garantías individuales de los menores de edad tanto en la escuela como en el hogar.

“Para alcanzar este objetivo, nuestro personal está inmerso en la cultura de la mejora continua, por ello nos actualizamos permanentemente en los distintos protocolos de atención a los niños y los adolescentes, en maltrato infantil y en la mediación para la solución de conflictos familiares”, detalló.

Esmeralda Cabrera agregó que como resultado de esta actualización y capacitación, se ha brindado apoyo y atención psicológica a menores que han sido víctimas de violencia familiar y acoso escolar, durante los últimos tres años.

Por otra parte, la titular de la dependencia subrayó que personal de la Procuraduría familiar ha sido certificado por parte de la Secretaría del Trabajo y Asuntos Jurídicos de Tamaulipas y a través del Programa de Prevención del Delito del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

"Gracias a esta profesionalización llevamos a cabo con éxito más de mil 800 procesos de mediación familiar", dijo.

