Faltan Camiones Recolectores de Basura en Altamira

Altamira,Tam.- Aproximadamente 420 toneladas de basura a la semana están quedando sin recogerse en el municipio, debido a que la Dirección de Servicios Públicos no puede efectuar esta labor, pues tan solo cuentan con 15 camiones recolectores en funcionamiento.

El titular de esta área, Alejandro Jerez Velázquez reconoció que diez camiones recolectores están descompuestos y debido a la transición de poderes es complicado que se autorice la reparación de los mismos, situación que complica poder otorgar un buen servicio a la ciudadanía.

“ Hemos tenido bastantes problemas con lo de la recolección de basura, hoy traíamos diez camiones pero aun así le estamos echando ganas estamos tratando de crear un tercer turno para no bajar de las 150 toneladas ahorita lo que hemos hecho es un poco para atrás en lugar de entrar a las 7:00 entramos a las 6:00 y salimos a las 11:00 o 12:00, hoy estaba trabajando con la persona encargada de la basura para ver la posibilidad de trabajar de noche para que nos ayudemos por la falta de camiones”.

Dijo que diariamente con todas las unidades funcionando al 100 por ciento estaban cumpliendo una meta de recolección semanal de mil 470 toneladas, hoy apenas alcanzan las mil, reconoció las zonas más afectadas donde se ha tenido incluso que suspender el servicio es en las colonias que se localizan en el norte del municipio

“Ahorita estamos llegamos hasta 210 toneladas, estamos metiendo también camiones materialistas diez compactadores le metemos dos o tres materialistas aparte para poder a completar al menos las 150 toneladas que se requieren”

El titular de Servicios Públicos añadió que para poder otorgar un servicio de recolección de basura de excelencia a las 300 colonias y 40 ejidos de Altamira al menos se requieren 50 unidades, por lo que es complicado laborar únicamente con 15.

