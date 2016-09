Expuso Armando López los Principales Logros en su Gobierno

Fructífero Informe de labores rindió el alcalde Armando López Flores, en la que puso de relieve los logros alcanzados en cuatro ejes fundamentales; Altamira seguro y en paz, Próspero y competitivo, humano y solidario y el Altamira sustentable, de tal manera que ciudadanía cuenta con una visión panorámica de lo que se trabajó en los últimos tres años.

La ceremonia se llevó a cabo ayer a las 4 de la tarde, durante la vigésima octava sesión extraordinaria de Cabildo, con carácter público, en el salón verde del sindicato petrolero, declarado recinto oficial por el Ayuntamiento y donde se dieron cita los miembros del Ayuntamiento, así como representantes de las fuerzas vivas y la ciudadanía en general.

El mandatario dirigió un mensaje a la ciudadanía, destacando los avances en los rubros prioritarios de infraestructura, educación, salud y equipamiento urbano, así como mayor impulso al campo, electrificación y mayor cobertura de servicios básicos en beneficio de familias altamirenses.

El Alcalde Armando López Flores expuso en forma directa y clara, una síntesis de su gestión al frente de la administración durante el periodo 2013-2016, a través de una producción audiovisual donde se reflejó la acción gubernamental traducida en acciones de bienestar social.

El Munícipe puntualizó que la rendición de cuentas ha sido norma de su gobierno, por lo que su mayor satisfacción ha sido cumplir los compromisos hechos con la sociedad, entre los que destacó la construcción del nuevo Palacio Municipal y el complejo de gobierno de La Retama, ya en funcionamiento.

