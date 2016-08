Exponen Proyectos Alumnos de Universidad Politécnica

CD. VICTORIA, Tamaulipas.- Alumnos de los programas académicos de ingenierías Mecatrónica y Tecnologías de la Información, de la Universidad Politécnica de Victoria (UPV), llevaron a cabo la exposición de proyectos de fin de cuatrimestre, donde pusieron de manifiesto los conocimientos adquiridos y su creatividad e innovación, con prototipos que tienen aplicación práctica en los campos de la medicina, la industria, las tecnologías móviles y en general del desarrollo económico de la sociedad laboral.

Al finalizar el tercer cuatrimestre, que a su vez cierra el ciclo escolar 2015 – 2016, Sonia Maricela Sánchez Moreno, Rectora de la Universidad Politécnica de Victoria, comentó que los alumnos mostraron su grado de aprovechamiento, al exponer prototipos con creatividad e innovación. Cabe mencionar que los trabajos presentados por alumnos del tercer al noveno cuatrimestre en ambos programas académicos, fueron demostrados con sus aplicaciones prácticas a fin de que fueran evaluados por los titulares de las asignaturas respectivas.

Entre los proyectos presentados por los alumnos están: Sistema de Biblioteca, por Leonardo Daniel Alonso Cepeda, del tercer cuatrimestre; Sistema de papelería, por Perla Maribel Gámez Mercado y José Eduardo Torres Montalvo, del sexto cuatrimestre; Gestión de Escuela Musical, por Jonathan Limas Vázquez, Martín Barrera Barrón, José Martín Govea López, Víctor Manuel Gloria Vázquez y Víctor Manuel Torres Moreno, del sexto cuatrimestre.

Otros prototipos presentados en este mismos programa académicos fueron: Sistema de Gestión y Ventas, por los alumnos del sexto cuatrimestre, Jairo Esau Castillo Rico, David Martínez Cantú, Rodolfo Guadalupe Hernández Castillo y Miguel Ángel Hernández Rodríguez. School on Touch, elaborado por por Alejandro Zavala Ortíz, Jonathan Rodríguez Sarabia y César Rocha Herrera, del noveno cuatrimestre. Aplicación de mensajería instantánea en Android, por Giezi Leija Torre, Daniel Eduardo Mireles Lara y Dante Domizzi Sánchez Gallegos, de noveno cuatrimestre.

En Ingeniería Mecatrónica alumnos del novenos cuatrimestre expusieron los proyectos: Sistema de auto equilibrante (Segway) por los alumnos del noveno cuatrimestre, Rodolfo Alberto Carrillo Betancourt, Fernando Luna Ponce, Chayanne García Valdez, Mariana Perera Medina, Othoniel Torres Soto y Jonathan Armando García Obregón.

El proyecto “Red ModBus-2 procesos” con PLC y Labview, fue presentado por el equipo formado por: Jesús Alberto Pérez Rincón, Diego Alberto López Pérez, Arturo de la Vega Cano, Vicente Antonio Ortíz Córdova, Eduardo Zapata Garfias, Emilio Rodríguez Martínez, Adrián Salvador Castro Badillo, Jorge Luis García Reséndiz, Luis Humberto Alanís Ortega, Alan Rendón, Hernández y Raúl Alejandro Flores Gallegos.

Sistema de Seguridad en el hogar con Código QR, fue realizado por Jesús Alberto Herrera Galván, del noveno cuatrimestre. El prototipo Despachador de cintos de vinil, fue elaborado por el equipo formado por Enrique Alonso Castillo Chávez, Luis Alexis González Perales, Pedro Guadalupe Mancilla Rocha, José Eduardo Pumarejo García, Jesús Ogualdo Quijano Castillo, Edgar Iván Salazar Delgado y Jesús Iván Villarreal Corona.

El proyecto Mezcladora de Alginato, fue presentado por Brandon H. Andrade Meléndez, Luis Hernán Coronado Martínez, Gregorio H. Dorantes de León, Carlos López Morales, Erik Manriquez Castro, Vicente A. Ortíz Córdova y Edgar Zapata Garfias, del. También del noveno cuatrimestre los proyectos EzMCB, Medición de Objetos por computadora, y Convoy Difuso, trabajado por Ismael Antonio Dávdila Rodríguez, Jesús Guadalupe Perales Zúñiga, Ismael Abdel Azis Talip Ríos y Othoniel Soto Torres.

Del quinto cuatrimestre de Mecatrónica el proyecto Huerta Vertical con sistema de riego automatizado, fue presentado por Christian Jesús, Castillo, Isai Rocha Segura, Miguel Ángel Rubio González, Víctor Manuel Ramos Reyes, Marcos Emmanuel Guevara y Leslie Daniela Marcorena Gallardo.

