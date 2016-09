Expone ALF ante Universitarios Logros de su Administración

En el marco del Ciclo de Conferencias y Vinculación en Docencia e Investigación entre la función pública y el Cuerpo Académico, organizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, el Alcalde de Altamira, Armando López Flores presentó una interesante ponencia a la comunidad estudiantil y personal docente de esta casa de estudios.

El jefe de la comuna expuso la charla denominada; Transversalidad Ambiental en Proyectos de Ingeniería de la Administración Municipal de Altamira, en la cual presentó los avances más importantes logrados en su gestión al frente del Gobierno relacionadas con proyectos de ingeniería ambiental.

Durante la exposición llevada a cabo en el auditorio de la Facultad Arturo Narro Siller el mandatario detalló las extraordinarias condiciones geográficas, territoriales y demográficas que inciden en el desarrollo urbano y rural del municipio altamirense.

Explicó la aportación al crecimiento económico, industrial y portuario del municipio y mencionó las acciones que en materia de fortalecimiento a la infraestructura se han realizado en la administración que le corresponde presidir.

“En Altamira a partir de 2013 hemos desarrollado un plan de crecimiento estructurado en cuatro grandes ejes rectores que integran todos los aspectos del servicio público orientados a proporcionar bienestar y mejor calidad de vida a toda la población”, subrayó.

Armando López resaltó que a través de una política de sustentabilidad se ejecutó un amplio programa de obra pública que incluyó un ordenamiento territorial con una visión de futuro, a fin de que las acciones permitan un crecimiento ordenado, sustentable y sostenido para los próximos 25 años.

El jefe edilicio resumió que en los últimos tres años se dio una cobertura total en materia de servicios básicos, atención a la salud y de infraestructura educativa, además de avanzar de forma relevante en materia de pavimentación de calles y modernización urbana.

Al término de la ponencia, el Director de la Facultad, Ricardo Tobías Jaramillo y el Líder del proyecto del cuerpo académico, Rodolfo Garza Flores reconocieron la participación del mandatario en el evento realizado en el marco de los festejos del sesenta aniversario de la unidad académica.

