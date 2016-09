“Estoy Lista Para Gobernar”: Alma Laura Amparán

Altamira, Tam.- “Estoy lista para gobernar y lo haré para todos”, afirmó la presidenta electa en Altamira Alma Laura Amparán Cruz, quien reconoció que hay mucho por hacer en el municipio y sobre esto llegará trabajando, para resolver carencias en servicios básicos, educación y salud.

Destacó la importancia de mejorar los servicios básicos, así como cumplir los compromisos hechos con la sociedad, de traba jar con honestidad y trasparencia, indicando que “así lo vamos a hacer desde el primer día, servicios básicos muy cerca de la gente vamos a estar, en salud, educación y vamos a estar al pendiente, vamos a regresar a las colonias y vamos a andar con la gente”.

En el tema de la equidad de género, Amparán Cruz añadió que las mujeres tendrán un espacio muy especial dentro de su administración, donde además creará un área especial para atención de todas aquellas féminas que necesiten algún apoyo.

“Las mujeres tendrán todo el apoyo, pues se va a crear una Dirección especialmente para ellas, se necesita darle mucha proyección y ayuda para que con los programas que tenemos, buscar programas para que ellas trabajen; las mujeres quieren salir adelante en Altamira, son gente buena, trabajadora que quiere salir adelante”.

Dijo que en los recorridos que hizo de agradecimiento por las 300 colonias y 40 ejidos de Altamira, la ciudadanía le reitera las necesidades más apremiantes por resolver en las que destaca la seguridad, fuentes de empleo y servicios básicos, temas en los que se habrá de enfocar desde el primer día que tome su cargo como alcaldesa de Altamira.

"Así es, vamos a trabajar desde el primer día –dijo-. haciendo por Altamira lo mejor que se pueda, porque la gente quiere ver eso, quiere ver en qué te gastas su dinero porque nosotros administramos pero es de la gente y lo vamos a hacer de la mejor manera, sociedad y gobierno uniéndonos y trabajando en equipo podemos lograr y salir adelante".

