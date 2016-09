Escuelas Abusan Cobrando Supuestas Cuotas “Voluntarias”

Altamira, Tam.- Escuelas de Altamira cobran hasta mil 900 pesos de cuota “voluntaria”, denunció el dirigente de la Asociación Movimiento Estatal Ciudadano, Fredy Torres Mar.

Censuró a las autoridades educativas por no aplicar sanciones a las escuelas que condicionaron la entrada a clases, pese a la existencia de numerosas denuncias de padres de familia.

Dijo que una escuela del centro de Altamira estaban cobrando mil 900 pesos. “Así como este caso, seguramente hay muchos más y creo que deben intervenir la Secretaría de Educación Pública y los supervisores escolares, a fin de no permitir estas situaciones, pues las cuotas son voluntarias derivado de un acuerdo de los padres de familia, más no debe ser una imposición para entregar los documentos o recibir al niño”.

Torres Mar evidenció qué tales cuotas “voluntarias” , siempre se indica serán utilizadas en mantenimiento y mobiliario para el plantel, cosa que nunca sucede, pues la mayoría de las instituciones educativas están carentes de material e incluso de mesa-bancos, tan como sucede en la escuela primaria “Leona Vicario” donde los niños tomaban clases en el suelo.

“Ahí deben de ser muy vigilantes los padres, porque si se hacen estos acuerdos, realmente hay que vigilar los recursos que se utilicen para bien de las escuelas y para el mejoramiento”

Dijo que como dirigente de la Asociación Movimiento Estatal Ciudadano, reunirá firmas de los padres de familia a los que les condicionaron la entrada de sus hijos a la escuela por no poder cubrir dicha cuota y estas serán enviadas a la Secretaría de Educación Pública, acompañadas de un oficio donde señalaran la situación y exigieran que sanciones a los directivos de estos planteles educativos.

