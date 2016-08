Entregan Instalaciones del CAM de Altamira

Altamira, Tam.- Tras varios días de conflicto entre padres de familia del Centro de Atención Múltiple y autoridades educativas, ambas partes por fin llegaron a un acuerdo y las instalaciones fueron entregadas para reanudar clases.

Antes de conciliar, la situación se tornó tensa pues las autoridades educativas arribaron al CAM acompañados por elementos de Fuerza Tamaulipas, así como por personal del Ministerio Público Investigador.

Los padres de familia se negaron en un principio a aceptar la designación de una nueva directora, ya que señalan hasta ahora la profesora Edna Rivera López, quien fungía como encargada, ha desempeñado de excelente manera su función.

Renuentes, los padres insistían en no entregar las instalaciones del Centro de Atención Múltiple, hasta que las autoridades de Educación les informaron que Edna Rivera sería asignada como subdirectora, ante lo cual se comprometieron a realizar un convenio para respetar todas solicitudes que ellos hicieran.

Tras varios minutos se entabló el dialogo, hasta esta determinar los padres que lo más viable para el bienestar de sus hijos que tienen capacidades diferentes, era retomar sus actividades escolares.

Luego, un cerrajero se encargó de abrir los candados que colocaron los quejosos en las puertas principales del CAM.

Sin embargo, a pesar de haber accedido a entregar las instalaciones, los padres de familia aseguraron que de no respetarse los acuerdos tomarán de nueva cuenta las instalaciones, agregando que para ellos la directora que fue designada contra la voluntad de todos no será tomada en cuenta y que cualquier cosa que se realice en el CAM será expuesta a la subdirectora Edna Rivera.

