Entregan a mil Familias Escrituras, Títulos de Propiedad y Ampliaciones de sus Hogares

ALTAMIRA, Tamaulipas.- “Las obras ahí quedan, las acciones ahí están y lo más importante es la cara de felicidad de la gente, eso es lo que finalmente uno se lleva”, afirmó la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga, al reconocer la labor del Gobernador Egidio Torre Cantú, dentro de una gira de trabajo por la zona conurbada del sur de la entidad.

En la colonia Monte Alto, uno de los sectores más populosos de Altamira, inauguraron un parque de 2 mil metros lineales y entregaron a más de mil familias de este y otros municipios, títulos de propiedad, escrituras y certificados para la construcción de un cuarto rosa o adicional, brindándoles certeza jurídica y seguridad patrimonial.

Dentro de su agenda de actividades, visitaron casas de beneficiados de estos esquemas, acompañados del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda, Juan Carlos Lastiri; el Director General de la CORETT, Jesús Alcántara Núñez; el Delegado de la SEDATU, Sergio Guajardo Maldonado y del Alcalde Armando López Flores.

Por su parte, el Gobernador Egidio Cantú luego de resaltar la importancia de estos apoyos que les da tranquilidad a las familias sobre la tierra que habitan, pidió llevar un agradecimiento de los tamaulipecos al Presidente Enrique Peña Nieto, y reconoció el trabajo diario que realizan los hombres y mujeres de Tamaulipas, quienes dijo, son la verdadera fortaleza de nuestro estado y del país.

Del 2013 a la fecha, la SEDATU ha invertido más de mil millones de pesos a lo largo de la entidad, destacando 753 mil metros cuadrados de pavimento con concreto hidráulico, 13 nuevos Centros de Desarrollo Comunitario, 19 vehículos recolectores de basura, 9 mil 300 metros lineales de drenaje sanitario, 80 espacios públicos recuperados y 41 mil familias que regularizaron su situación patrimonial al recibir sus escrituras entre otras acciones.

Los acompañaron el Secretario de Obras Públicas, Manuel Rodríguez Morales; el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente; René Humberto Salinas Treviño; el Delegado de la Segob, Rabindranath Juárez Mayorquín y el Director del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo, Daniel Sampayo Ortiz entre otras autoridades de los tres órdenes de gobierno.

