Desconfían Productores de Altamira de la SAGARPA

Por Regina Aguilar.

Altamira Tam.- productores agrícolas de Altamira temen que la SAGARPA no cumpla con el pago de 45 millones de pesos que les adeudan del programa de Oleaginosas 2015 y aseguran que si la dependencia federal incumple con el este compromiso, todos los ejidatarios a nivel nacional se organizarán para hacer un plantón afuera de estas instalaciones.

Toribio Cruz González, representante de los ejidatarios, señaló que tras efectuar el bloqueo de la carretera federal Tampico- Mante hace algunos días, la autoridad se comprometió a través de una minuta de comenzar a pagar del 1 al 15 de septiembre, sin embargo los depósitos no se han reflejado en sus cuentas.

“Queremos dar a conocer que hay inquietud de los compañeros contantemente estoy recibiendo llamadas en lo personal y el compañero Bernardino González Puga, de los compañeros que estamos dentro de este movimiento, donde la gente pregunta qué paso con los depósitos , ya que nosotros les informamos que se levantó una minuta donde había el compromiso de que en los primeros 15 días del mes se iban a reflejar los depósitos”.

El ingeniero Ricardo Pérez Cárdenas comentó que para el día 5 iban a empezar a fluir los depósitos, que había un 40 por ciento de avance en la recepción de documentación enviados a la ciudad de México y se esperaba que en los primeros días se empezarán a reflejar los depósitos, no se ha dado y a raíz de esto los compañeros están inquietos.

Aseguro que entre los 750 productores en Altamira que están a la espera de este recurso existe desconfianza, ya que en múltiples ocasiones la dependencia los ha engañado, cambiando las fechas para entregar el recurso. Si no cumplen, aseguró que realizarán un movimiento mayor, donde se unirán todos los productores a nivel nacional a quienes este organismo federal les adeuda 500 millones de pesos.

A nivel nacional –señaló- se deben alrededor de 500 millones de pesos a 16-17 mil productores del país y se está mencionando claramente que si no se bajan estos recursos que son de los productores, se van a tomar las oficinas centrales allá en México.

"Nosotros estamos en la mejor disposición de unirnos a dicho movimiento, ahorita por el momento en el sur de Tamaulipas está Altamira, González, Aldama y Mante, pero igual si nos convoca el líder nacional del Sistema de Productos de Oleaginosas nos vamos a unir a ir a tomar las oficinas centrales", dijo Toribio Cruz.

