Denuncias por Condicionar Entrada a Estudiantes

La Secretaría de Servicios Educativos en Altamira, recibió durante la primera semana de inicio de clases 15 denuncias en contra de directivos de escuelas de nivel básico, por condicionar la estrada a los estudiantes al pago de cuotas.

Jonathan David Morales Pulido, titular del área, responsabilizó a los padres de familia de generar esta problemática, ya que estas cuotas son establecidas por la misma asociación que se integran en las escuelas

“Precisamente vengo ahorita de Servicios Regionales porque hemos recibido aquí en la oficina muchas quejas de ese tipo porque no se le permite la inscripción al siguiente grado no se les han dado los documentos para iniciar de primaria a secundaria, o de secundaria a preparatoria entonces es algo que estoy tratando con la maestra Guadalupe Rodríguez, que es la jefa de Regionales para a que de alguna manera se llegue a un acuerdo entre padres de familia y escuela”

Recalcó que estas cuotas no son estipuladas por la Secretaria de Educación, sino es a través de acuerdos en juntas de padres de familia, cuando se determina cuanto se cobrará y para que será destinado el recurso que por papá deben pagar.

” Nosotros hemos recibido alrededor de unas 10-15 quejas aquí, desde que empezó el ciclo escolar del 22 a la fecha todavía en el transcurso de la mañana me localizo una persona para solicitarme el apoyo, pero ahora sí que como Secretario de Educación Municipal, no tengo injerencia dentro de este tema, más que solicitar el apoyo y que se hagan estos acuerdos, quien tiene la autoridad es la maestra Guadalupe Rodríguez Rodríguez”

El funcionario agregó que el alumno es quien menos culpa tiene de esta situación que es aceptada en su momento por los padres de familia por lo que a todas las quejas que se interpusieron se les está dando seguimiento para que los menores, retomen sus actividades educativas.

