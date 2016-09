Denuncian Grave Contaminación

Altamira, Tam.- Denuncia habitante de la colonia Francisco I. Madero en Altamira, que la empresa denominada Negro de Humo( NHUMO) , provoca severos problemas de contaminación que ha mermado la salud de 600 habitantes del sector.

Pedro Monroy Quiñones, afectado señaló que desde hace años han expuesto esta situación a las autoridades de Ecología y Medio Ambiente, sin embargo hasta ahora no han intervenido.

Explicó que diariamente de las calderas de la empresa sale una sustancia negra muy fina que se adhiere a toda superficie, lo que además ha ocasionado que los habitantes de esa colonia muestren afectaciones en la salud, principalmente niños y adultos mayores.

“Sólo cuando el viento sopla hacia dicha industria es como disminuye un poco la contaminación, pero eso es permanente y se han expuesto quejas ante los responsables de la planta pero no hacen caso. Tenemos problemas de salud, dolor de cabeza, garganta y debilitamiento de las personas, no sé qué contaminante sea, pienso yo que a la larga sí puede ser eso”

Dijo que el mayor temor es que las materias primas que utiliza la empresa, las cuales despiden fuertes emanaciones al aire, puedan ser causantes de enfermedades como el cáncer.

“Esto se genera desde hace muchos años atrás, yo tengo aquí más de 40 años“.

El inconforme señaló que además de tolerar los penetrantes olores del material que utiliza Nhumo, tienen que tolerar que sus vehículos, ropa, ventanas, patios incluso sus mascotas estén siempre cubiertas de esta ligera capa de polvo negro.

