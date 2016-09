Denuncia Deficiencias y Falta de Personal

Altamira, Tam.- Trabajadora Social del Centro de Salud que se localiza en la colonia Emilio Portes Gil en Altamira, denunció las deficiencias que existen en la institución, la cual tiene hasta el momento 50 quejas por ofrecer un pésimo servicio a la ciudadanía.

Xóchitl Rangel Vega, expuso que además de las carencias de personal y medicamentos, los pacientes tienen que tolerar las groserías de las enfermeras y doctores, señala que las autoridades de salud en el estado conocen plenamente esta situación, sin embargo desconoce por qué no han intervenido.

” Vengo a denunciar –dijo-, ya que la ciudadanía no se atreve a hacerlo, estuve un año ahí reinstalada y los tienen amenazados si ellos evidencian todas estas irregularidades, como son la negación de las consultas, el que la unidad se encuentre cerrada dentro del horario de trabajo y que el personal no atienda.”

Precisó que entre las quejas más frecuentes está no atender a los pacientes bajo control médico, como embarazadas y enfermos crónicos e incluso dijo, aún y cuando ella es trabajadora de la institución hace algunos días que se sentía mal de salud no fue atendida, por el simple hecho de que en el Centro de Salud no contaban con un termómetro para checarle la temperatura.

Manifestó: “Me atrevo a hacer esta denuncia como sociedad, no puede ser posible, yo soy trabajadora de esa unidad y el viernes me pongo mal, soy diabética e hipertensa, me empiezo a sentir irritada y con temperatura y dolor en articulaciones y se empiezan a hinchar mis ojos, yo le digo a una compañera pasante que si puede tomarme la temperatura y ésta me contesta que no tienen termómetro, acudo con la compañera que está de comisión dentro de la Secretaría, que es de Ayuntamiento y le digo que me tome la temperatura y me dice lo mismo.

Luego acudió con la que se ostenta como jefa de persona y/o administradora, Susana López para que dé una solución y le tomen la temperatura porque se sentía muy mal y ocurre lo mismo. “No puede ser posible que a estas alturas, en un Centro de Salud no tengan un termómetro entonces qué calidad de atención medica les están dando a los pacientes”, acotó.

Xochitl Rangel Vega además añadió que esta institución médica a pesar de que el horario de trabajo estipulado es del 08:00 de la mañana a 21:00 horas, únicamente presta servicio hasta medio día, señalando que la mayoría de los médicos y enfermeras renuncia por la falta de pago, por ello la institución esta carente de personal.

