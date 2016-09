CRIT Tamaulipas da Gracias a Egidio y María del Pilar

ALTAMIRA, Tamaulipas.- “Gracias un millón de veces por tantos abrazos, por tantas sonrisas, por haber dicho si, siempre a este proyecto”, expresó Fernando Landeros Verdugo, al hacer un reconocimiento al Gobernador Egidio Torre Cantú y a la Presidenta del Patronato del Sistema DIF Estatal, María del Pilar González de Torre, por su labor a favor de los niños y jóvenes con discapacidad, así como por los apoyos otorgados al CRIT Tamaulipas ubicado en este puerto industrial.

“Cada vez que un niño ingresa, cada vez que un niño se puso de pie, cada vez que una mamá albergó en su corazón la esperanza fue gracias a ustedes”, afirmó el Presidente de la Fundación Teletón México a nombre de los colaboradores de este Centro de Rehabilitación Infantil y de las familias que atienden aquí a sus hijos.

Durante este evento, la señora María del Pilar recibió una bata de voluntaria como parte del reconocimiento a su labor e involucramiento en el proyecto, mientras que el Ejecutivo Estatal recibió la Llave del CRIT Tamaulipas como un distintivo de amistad y cariño, para posteriormente develar una placa conmemorativa a este agradecimiento que quedó plasmada en una de las paredes de este edificio.

El Gobernador Egidio Torre Cantú señaló que la única manera de hacer las cosas es cuando se hace juntos y cuando cada quien tiene clara la parte que le toca, “cuando todos tenemos claro lo que tenemos que hacer para seguir contribuyendo a ayudar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestras familias, y una muestra sin duda por excelencia es lo que es el CRIT”.

Por su parte, la Señora María del Pilar González de Torre agradeció a la Fundación Teletón por haber permitido en estos años, ser parte de este esfuerzo que se realiza todos los días desde este Centro de Rehabilitación de Altamira, y poder compartir tantas historias de amor y de sacrificios que se escriben todos los días.

En ese sentido hizo un recuento de las acciones realizadas durante la actual administración al frente del sistema DIF, destacando los apoyos a la Asociación Civil “Nuestra Casita” para ayudar en la construcción y equipamiento del albergue en apoyo a las familias foráneas, la inclusión de la Ruta Integra para el traslado con mayor facilidad de personas con discapacidad a este Centro, y las campañas locales de boteo para el Teletón año con año, entre otros apoyando a esta noble causa.

“Por todo esto y por lo mucho que queremos a nuestro CRIT en Altamira le agradezco a todo el gran equipo de trabajo, por recibirme siempre con esa sonrisa enorme que contagia y que nos llena siempre de entusiasmo para seguir haciendo siempre más por los demás”.

Estuvieron presentes el Presidente Municipal de Altamira, Armando López Flores, la Señora Esmeralda Cabrera de López, Titular del DIF Local; el Presidente Municipal de Tampico, Gustavo Torres Salinas y la Diputada Local, Olga Patricia Sosa Ruiz, así como familiares y colaboradores del CRIT que se sumaron a esta emotiva ceremonia de agradecimiento.

