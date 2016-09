Crece Conflicto en Escuela de Educación Especial

Altamira, Tam.- Maestros de la delegación D-II-217 perteneciente a Educación Especial en Altamira, se inconformaron esta mañana por la situación de conflicto que persiste en el Centro de Atención Múltiple de nueva creación, ubicado en el fraccionamiento San Jacinto, acusando a la profesora Edna Rivera de apoderarse de las instalaciones y manipular a los padres de familia, para obtener una subdirección a pesar de que no resultó idónea en el examen de evaluación.

Xóchitl Angélica Luébano, enlace de Educación Especial en el municipio y Jesús Norberto de León Espínola, integrante del Comité delegacional, señalaron que respaldan totalmente la designación de la nueva directora Lizbeth Cruz Ramírez quien obtuvo ese cargo luego de aprobar un examen de evaluación y acusan a la encargada de la institución, profesora Edna Rivera de provocar problemas internos para obtener una subdirección, aunque en este sistema de educación especial no existe dicho puesto.

Además indicaron que Rivera López ya había sido sacada del sistema educativo por diversas situaciones irregulares que había cometido.

Dijeron que “nosotros como comité delegacional no hemos intervenido, porque corresponde a la Secretaría de Educación Pública dar una solución, la compañera directora Lizbeth Cruz se nos acercó porque ha sido en estos últimos días agredida verbalmente por algunos padres de familia y el compañero Rubén Ramos que es el encargada de intendencia de ese Centro de trabajo también ha sido agredido por dos padres de familia”

Dijeron que esta situación debió ser resuelta hace tiempo por la SEP, sin embargo los problemas se han prolongado e incluso la directora del CAM, Lizbeth Cruz, quiere renunciar al puesto que obtuvo, debido a las agresiones y a las condiciones en las que actualmente trabaja sin que autoridades educativas la respalde.

Señalaron que la intervención del comité hasta ahora es porque no están de acuerdo en que Lizbeth Cruz sea agredida por los padres de familia y pidieron a la Secretaria de Educación, no otorgar a Edna Rivera una subdirección pues sus antecedentes la limitan para ello además de que en el examen que presentó no resultó idónea.

" Es ilógico que por un lado nos digan que tenemos que prepararnos y presentar un examen para que luego vengan y digan que una persona con este tipo de antecedentes ocupe un lugar que no le corresponde, entonces estamos en desacuerdo con ese tipo de situaciones y tenemos conocimiento de todo lo que la maestra Edna ha hecho aquí en la zona, no nos parece justo que se estén tomando estas medidas y como base nosotros apoyamos el pronunciamiento de la maestra Lizbeth"

