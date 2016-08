Continúa Escrituración de Lotes en Altamira

Con la finalidad de respaldar la economía de las familias y brindarles certeza legal de su patrimonio, el Ayuntamiento de Altamira en coordinación con el Gobierno del Estado y la Federación, continúa con el proceso de escrituración en distintos sectores de la ciudad.

El Alcalde Armando López Flores señaló que alrededor de 18 mil lotes de 65 colonias han sido contemplados en este proceso, el cual es ejecutado a través del Instituto Tamaulipeco de Vivienda y Urbanismo (ITAVU).

El jefe de la comuna explicó que la mayoría de los terrenos a escriturar se ubican en lo que fue el ejido Villas de Altamira en el sector centro norte, sin embargo existen predios que se localizan en otras zonas.

“El programa de Escritura Tu Casa, propuesto por el Gobernador Egidio Torre Cantú, tiene el propósito de que miles de familias altamirenses cuenten con la certeza patrimonial de sus predios; que tengan la seguridad de que sus hogares están legalmente regularizados y puedan heredar sin ningún problema a sus hijos en el futuro”, subrayó.

López Flores Precisó que con el respaldo del Gobierno Federal a través del Programa de Apoyo a Avecindados en Condiciones de Pobreza Patrimonial (PASPRAH) cientos de familias en condición de vulnerabilidad recibirán las escrituras de sus predios de manera gratuita.

Detalló que el programa presenta distintos avances, de acuerdo a las liberaciones obtenidas con Petróleos Mexicanos, a los procesos de medición, delimitación, censos y autorizaciones, sin embargo destacó que los más de 18 mil lotes están en condiciones de ser escriturados.

