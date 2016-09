Contaminadas Cuatro Lagunas Aledañas al Ejido La Pedrera

Altamira, Tam..- Cuatro de las principales laguna aledañas al ejido La Pedrera en Altamira, representan un grave peligro a la salud de los habitantes, toda vez que en estas se vierten desechos residuales de las industrias.

Aunado a ello, señala el comisariado ejidal de La Pedrera, Marcos Escobedo Ibarra, se continúa ejerciendo la actividad de pesca en estos vasos lacustres, las especies que ahí se capturan posteriormente son comercializadas, lo que evidentemente pone en riesgo la salud de quien los consume.

“No hay quien ponga un alto, dijo, porque no sirve ese pescado que capturan en las lagunas del Chango, Saus, del Conejo y la Leondillas, son cuerpos de agua que se juntan y ahí en estos tiempos de lluvias todo se conecta una sola laguna y se hace ahí toda la contaminación”

Recordó que en el 2008 se hizo un proyecto para construir una planta tratadora de aguas residuales, a fin de evitar que se siguieran contaminando esas cuatro lagunas, sin embargo éste quedó en el olvido.

Destacó que esta zona habitan aproximadamente 8 mil familias de 12 fraccionamientos, del ejido La Pedrera y Ampliación La Pedrera, quienes presentan enfermedades diversas en la piel y específicamente dijo, existen muchos casos de cáncer al parecer provocados por los desechos que vierten las industrias.

“Ahora se ha incrementado la enfermedad de cáncer en el estómago es por la causa de que consumen mariscos de ahí, realmente estamos cansados de que no se haga algo ahí para evitar esto, que le pongan más atención a las lagunas contaminadas, expresó.

Añadió Escobedo Ibarra que en algún momento también se habló de colocar letreros es estas lagunas informando que estaban contaminadas y no se debía pescar incluso de poner vigilancia pero esto no ocurrió, lo que ha permitido que se siga efectuando la actividad a pesar de tener conocimiento de los peligroso que es consumir estos productos.

"Mucho se habló de eso para poder contrarrestar la pesca ahí en esas aguas contaminadas pero nunca se llevó a cabo los que estuvieron encargados de ecología ene se aspecto nunca pusieron atención y sigue todo contaminado"

