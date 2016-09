Brinda Armando López Total Respaldo a la Educación

Con la construcción de más de un centenar de espacios educativos, en su mayoría aulas didácticas, el Ayuntamiento de Altamira impulsó durante los últimos años la consolidación de la infraestructura educativa en todos los niveles, en particular en el sistema básico.

El Alcalde Armando López Flores destacó lo anterior y señaló que al inicio de su gestión la principal problemática en el sector educativo era el grave déficit de espacios escolares que ponía en riesgo la calidad de la enseñanza y provocaba el hacinamiento en algunas escuelas.

“Con el respaldo de la Federación y del Gobierno del Estado, hemos construido más de 90 aulas y demás espacios educativos como talleres, laboratorios, plazas cívicas, techumbres y áreas administrativas, que han dado solución al rezago que teníamos en este renglón”, subrayó.

El jefe de la comuna precisó que la administración cubrió toda la demanda de nuevos espacios e incluso durante los últimos tres años se construyeron escuelas completas en los fraccionamientos Paseo Real, San Jacinto y Unidos Avanzamos.

Sostuvo que en el nivel de educación media superior, el fortalecimiento en la infraestructura escolar se vio reflejado con la construcción de planteles completos del Colegio de Bachilleres en las comunidades de Maclovio Herrera y Martín A. Martínez, además de la instalación de uno más en el ejido Vuelta de las Yeguas.

“En el Instituto de Capacitación para el Empleo se construyeron nuevas aulas y talleres para favorecer una educación dirigida al aprendizaje de oficios que mejoren las condiciones de trabajo de los alumnos”, explicó.

El mandatario recordó la apertura del Centro de Estudios Tecnológicos del Mar, el cual opera en el sector Infonavit y ofrece carreras técnicas relacionadas con la industria maritima.

"En el ámbito educativo se avanzó de manera importante, sin embargo sabemos que en esta materia siempre hay que estar en constante crecimiento y modernización", puntualizó López Flores.

