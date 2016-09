Beneficia “Escuela Fuerte, Familias Felices” a 32 mil Alumnos de Altamira

Más de 32 mil alumnos de 124 planteles de Altamira han recibido los beneficios del programa de valores Escuela Fuerte, Entorno Seguro, Familias Felices, que lleva a cabo el sistema DIF municipal para fortalecer ambientes de paz, solidaridad y desarrollo al interior de las escuelas y dentro del hogar.

La Presidenta del organismo, Esmeralda Cabrera de López recordó que el programa fue instituido en la presente administración municipal, a fin de coadyuvar con los esfuerzos institucionales para la consolidación de entornos seguros que garanticen el crecimiento armónico de las familias.

“Escuela Fuerte, Entorno Seguro, Familias Felices, nace de la necesidad de fortalecer a la familia en el contexto de la sociedad, involucrando a todos los actores sociales en un esfuerzo multiplicador que genere cambios de conducta, propicie la unión familiar y provoque un comportamiento social fortalecido en valores”, explicó.

La titular del organismo detalló que además de los 32 mil 660 alumnos participantes en el programa, se involucraron de manera activa más de 20 mil padres de familia y 2 mil 165 maestros de las distintas escuelas de educación básica y media superior, principalmente.

“Mediante la participación de dependencias municipales, estatales y federales, encadenamos una serie de acciones que nos permiten contar con resultados tangibles; con familias más unidas, y con una disminución muy significativa de casos de maltrato infantil, violencia doméstica y acoso escolar”, mencionó.

Esmeralda Cabrera agradeció la participación de dependencias y organismos no gubernamentales que contribuyeron a que el programa tuviera el éxito deseado en cada uno de los planteles visitados.

“Agradecemos muy especialmente a Tránsito Municipal, a la Secretaría de salud, a través de la jurisdicción número 12, a la dirección de medio ambiente, al Instituto de Transparencia en el Estado, a la Policía Federal, División Gendarmería, a Ferromex por la donación de miles de plantas y a todas las personas que con su esfuerzo y voluntad hicieron posible cumplir con los indicadores que nos permitieron alcanzar las metas”, subrayó.

La responsable de la dependencia resaltó que el programa recibió el reconocimiento por parte del sistema DIF Nacional en el marco del Sexto Congreso Internacional de la Familia, celebrado en el estado de Yucatán.

