Atiende DIF Altamira a más de Once mil Niños con Desayunos Escolares

Con la finalidad de garantizar la sana nutrición de once mil 671 alumnos de educación básica, el sistema DIF Altamira fortalece las acciones del programa Primero Desayuno que brinda a los menores de preescolar y primaria de 130 planteles el primer alimento del día con un alto valor nutricional.

La Presidenta del organismo, Esmeralda Cabrera de López informó que durante su gestión, el programa ha servido un total de 5 millones 700 mil raciones nutritivas y calientes para que los alumnos beneficiados obtengan un mejor aprovechamiento escolar.

“Mediante este programa procuramos una sana alimentación para más de once mil chiquitines que les favorece en su desarrollo educativo y crecimiento físico y mental, y por consiguiente cuenten con toda la energía y los nutrientes para aprovechar al máximo la jornada escolar”, subrayó.

Esmeralda Cabrera destacó el respaldo del sistema DIF Tamaulipas en el fortalecimiento del programa y la participación de las madres de familia que intervienen en la preparación de los alimentos.

Agregó que en más de 20 instituciones educativas se han instalado huertos escolares para producir ahí mismo parte de los alimentos básicos que se emplean en los desayunos.

“La participación de los alumnos, maestros y padres de familia en la instalación y operación de estos huertos favorece la integración social y permite que en los planteles cuenten con algunos de los insumos utilizados en la dieta”, resaltó.

Cabrera de López añadió que además de este programa, el sistema DIF instauró el esquema Desayuno en Casa mediante el cual cerca de 300 niños en condición de vulnerabilidad y que habita en comunidades alejadas reciben los productos alimenticios necesarios para que sus propias mamás los preparen en casa.

