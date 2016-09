Arranca UAT Campaña “Abrigando Tus Sueños”

Mostrando una vez más los valores de los universitarios por servir a la sociedad y ser solidarios con la población más necesitada, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) puso en marcha la colecta de cobertores y ropa de invierno “Abrigando Tus Sueños”.

La campaña impulsada por el Rector Enrique Etienne Pérez del Río en todos los campus y sedes de la UAT, tiene como objetivo recaudar todo el apoyo posible de donativos que finalmente serán distribuidos entre la población de escasos recursos, ante la llegada de la temporada invernal.

Con este compromiso, se inició la colecta en el Vestíbulo del Teatro Juárez en esta capital, ante estudiantes, maestros y directivos de facultades y unidades académicas del Campus Victoria, así como personal administrativo y funcionarios de las dependencias de la Rectoría.

En representación del Rector Enrique Etienne Pérez del Río, puso en marcha las actividades el titular de la Secretaría de Extensión y Vinculación, Bernabé Nakashima Corona, acompañado por la encargada de despacho de la Dirección de Valores UAT, Martha Ruth Reyes Walle y la Señora Lorenia Etienne Orta, invitada de honor en la ceremonia.

En este marco, se destacó el permanente interés del Rector por sumar la participación de todos los universitarios, quienes a través de estas jornadas ponen de manifiesto una vez más el rostro humano y solidario de la Universidad con las causas más nobles de la sociedad.

“Gracias por involucrarse con su responsabilidad social, para dar una gran respuesta a esta campaña en que ha sido convocada toda la Universidad”, expresó la encargada de despacho de Valores UAT, tras destacar que la colecta se inicia de manera simultánea en todas las sedes de la Universidad, para concluir el próximo día 25 de noviembre.

En la colecta “Abrigando tus sueños”, la UAT invita a todos los universitarios y sociedad en general para que colaboren con la donación de cobertores y ropa de invierno para todas las edades, que se podrán entregar en los centros de acopio ubicados en cada Facultad, Unidad Académica y Escuela Preparatoria; en las Unidades Académicas de Educación Permanente; en las dependencias y oficinas universitarias.

También pueden acudir a las oficinas de Valores UAT en Calle 13 y Boulevard López Mateos # 928, Fraccionamiento San José. Teléfono (31 834) 8 18 00 extensiones 1575, 1576, 1577 y 1578 en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

La primera entrega en este arranque de la colecta, reunió las aportaciones de planteles del Campus Victoria, como: Derecho, Enfermería, Comercio y Veterinaria; Sindicato de Trabajadores Académicos (SUTAUAT); de los centros educativos y de servicios CEINA, Cellap, CENDI y Círculo de Desarrollo Infantil, así como direcciones y coordinaciones pertenecientes a las Secretarías de la administración central, entre otros.

