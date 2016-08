Arranca la Entrega Recepción en Altamira

Regina Aguilar

Altamira, Tam.- Una comisión integrada por 70 personas de la nueva administración, inició hoy oficialmente con los trabajos de entrega – recepción de bienes en el Ayuntamiento.

Israel Hernández Villafuerte, quien encabeza la comitiva, dijo que se les informó que 6 Secretarías se encontraban lista, con toda la información, para poder arrancar con este proceso, motivo por el cual la alcaldesa electa Alma Laura Amparan Cruz, giró la instrucción de que se iniciara con dicho proceso administrativo.

Las dependencias que están al 100 por ciento, son la Secretaria de Desarrollo Económico, Humano Obras y Servicios Públicos, Ejecutiva, Comunicación Social y Servicios Educativos, por lo que se empezó a revisar los formatos que proporciona la administración municipal, a fin de constatar que existan los bienes inmuebles en las secretarias ya mencionadas.

El informante dijo que las 70 personas que integran esta comisión por parte del próximo Ayuntamiento, se instalaran en las áreas antes mencionadas para verificar que la información que entrega la actual administración coincida con la existencia de los activos enlistados.

““Estamos listos –dijo- y por eso estamos aquí con la anuencia de Contralor, distribuyendo la gente que va a realizar los trabajos, van a estar laborando en el horario que marca la ley. Los encargados son los comisionados en Desarrollo Económico, Roberto Rocha Nava; Desarrollo Humano , Víctor Manolo Martínez , Flores; Obras y Servicios Públicos, Abraham Fernando Gordoa; Secretaria Ejecutiva, Miguel Gómez Orta; Comunicación Social, Francisco Javier Ortiz y Servicios Educativos, Maricela Cervantes Cepeda.

Hernández Villafuerte agregó en total son 17 Secretarias donde se estará llevando a cabo este proceso, además también recorrerían las instalaciones de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado para llevar a cabo la entrega de los cronogramas para la programación del proceso de entrega recepción.

